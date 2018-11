Medical Facts, Burioni lancia un sito contro le bufale in medicina (non solo sui vaccini)

Roberto Burioni ha deciso di aprire un sito contro le bufale in medicina, non solo sui vaccini

La battaglia contro la cattiva informazione su questioni scientifiche non la combatterà solo via Facebook e Twitter. Roberto Burioni, il virologo dell’ospedale San Raffaele di Milano famoso per essere un paladino della lotta alle fake news sui vaccini, ha deciso di aprire e finanziare un vero e proprio sito. Oltre i social network dunque, il medico che quotidianamente sfida le bufale antivacciniste difendendo la vaccinazione obbligatoria, si servirà di una nuovo strumento per raggiungere gli utenti, talvolta disorientati da notizie prive di attendibilità. Il sito si chiama Medical Facts. L’indirizzo è www.medicalfacts.it.

Medical Facts allargherà la rosa degli argomenti ad omeopatia, antibiotici e tutti gli altri settori della medicina. «Nel sito – ha spiegato Birioni sulla sua pagina Facebook – ci saranno articoli, video, approfondimenti, dati, insomma tutto quello che vi può venire voglia di sapere riguardo alla vostra salute e che qui su Facebook dovreste cercare con fatica. In futuro arriveranno altre novità, sulle quali sarete tempestivamente informati in questa pagina. Per me è un nuovo impegno ma lo affronto con entusiasmo, sicuro che possa essere qualcosa di utile per tutti voi, per i vostri bambini, per i vostri cari e per tutta la società».

Non solo vaccini

Il virologo non sarà solo. «Non voglio mettermi a parlare di cose di cui non sono esperto», ha fatto sapere. «Mi farò aiutare da bravissimi colleghi che vi sapranno parlare, con il mio aiuto, di altri importanti argomenti con lo stile chiaro e comprensibile che ha sempre contraddistinto questa pagina». Il direttore responsabile è Andrea Amato. Amministratore unico e rappresentante legale Michele Dalai. Le sezioni di Medical Fact sono news, vaccini, focus, scoperte e video. Si comincia con i fondi personali di Burioni. Il medico spera di trovare in futuro anche un sostegno delle istituzioni.

