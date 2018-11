Belpietro sbatte in prima pagina il collega tedesco con cui ha litigato: «Via dalla Rai»

«Deve essere bandito da tutte le trasmissioni del servizio pubblico. Non ne ha diritto. Punto. Non si tratta di censura, ma di democrazia. Per Udo serve il Daspo. Di hooligan ne abbiamo abbastanza, non abbiamo bisogno di importarli». Sono parole e musica di Maurizio Belpietro, protagonista martedì sera di una lite in tv con il giornalista tedesco Ugo Gumpel, durante il programma Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. In un lungo articolo, con richiamo e foto in prima pagina, oggi il direttore del quotidiano La Verità attacca il collega straniero con cui si è scambiato parole grosse chiedendo una sua ‘cacciata’ dalla italianissima Rai.

La lite in tv a Cartabianca, Belpietro: «Gumpel via dalla Rai»

«Gumpel ha iniziato a urlare», ha scritto Belpietro ricostruendo l’accaduto. «Prima si è lasciato andare gridando ‘Questo racconta cazzate’. Poi è passato a strillare contro di me, che, ribadisco, ero in collegamento e dunque con difficoltà di ascolto e impossibilitato a vedere che cosa stesse succedendo in studio, accusandomi di essere un diffamatore. A un certo punto, essendo a corto di insulti, si è messo a fare boccacce e a lanciare grida senza senso».

Belpietro dice di non aver insultato il collega, di non averlo provocato o sollecitato a interromperlo: «Solo mi sono permesso di dire che, a differenza di quanto sostenuto da chi mi aveva preceduto, l’Italia non è una Paese incivile, aggiungendo che la Germania, per risolvere il problema dell’immigrazione che tramite Turchia rischiava di invaderla, ha indotto l’Europa a pagare 6 miliardi ad Ankara».

«È facile venir qui a venire a dare lezioni agli italiani», aveva detto Belpietro nel suo intervento. Il direttore aveva parlato di «balle» raccontate da Gumpel. E il giornalista tedesco aveva risposto parlando di «fesserie» e facendo gestacci.

Il video

Ecco il video della lite Belpietro-Gumpel a Cartabianca dal canale YouTube della Rai:

(Immagine di copertina da video di Cartabianca / Raitre / Rai condiviso dal quotidiano La Verità su YouTube)