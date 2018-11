Il sessismo dello spot cinese di Dolce&Gabbana con la modella e il «cannolo troppo grande» | VIDEO

Dolce&Gabbana sono al centro di una maxi polemica a proposito di tre spot diffusi sul Twitter cinese, Weibo, per promuovere un evento della coppia di stilisti all’Expo di Shangai. Una polemica che ha costretto i responsabili della comunicazione a cancellare i video, accusati di razzismo e di sessismo. Tutto ha origine nella serie di stereotipi e nelle battute allusive che compaiono all’interno delle tre clip.

Dolce&Gabbana, i video delle polemiche

In queste, come si può vedere da questo video, una modella cinese è alle prese con tre piatti della tradizione culinaria italiana: la pizza, il cannolo e gli spaghetti al pomodoro. In tutti e tre i casi, la donna prova a mangiarli con le tradizionali bacchette cinesi, senza tuttavia riuscirci. Il tutto, ovviamente, è accompagnato da una voce maschile fuoricampo che cerca di interagire con la donna, attraverso delle brutte battute sessiste. Come, ad esempio, quella del cannolo che «forse è troppo grande per te».

Non solo. Stefano Gabbana, poi, è stato accusato di razzismo in prima persona perché sul suo account Instagram sarebbero comparsi dei messaggi offensivi nei confronti della Cina. Secondo questi messaggi, i video non sarebbero dovuti essere rimossi: «Lo spot è stato cancellato dai social media perché il mio ufficio è stupido così come la maggioranza dei cinesi – si leggeva sul profilo di Stefano Gabbana -… Fosse stato per me non l’avrei mai cancellato».

La denuncia di Stefano Gabbana: «Il mio account Instagram è stato hackerato»

In un secondo momento, lo stilista si è difeso sostenendo che il suo account Instagram sia stato hackerato e che di questo spiacevole inconveniente si stanno già occupando i suoi legali. Tuttavia, l’evento che vedeva protagonisti Dolce&Gabbana all’Expo di Shangai è stato cancellato. Probabile, quindi, che l’onda lunga delle polemiche abbia provocato degli effetti irreversibili sull’immagine del brand in Cina.

[FOTO da uno screenshot del video delle polemiche pubblicato da Dolce&Gabbana su Weibo]