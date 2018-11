Dario Corallo scuote l’assemblea Pd: «Non possiamo umiliare il nostro elettorato come un Burioni qualsiasi»

Dario Corallo ha criticato il Partito democratico per avere fatto discorsi elitari

Intervenuto all’assemblea del Pd all’hotel Ergife di Roma, l’astro nascente Dario Corallo ha suscitato parecchie polemiche per avere comparato l’atteggiamento elitario del Partito democratico con le posizioni di Burioni quando difende i vaccini sui social network.

“Lo abbiamo umiliato – ha dichiarato Corallo riferendosi all’elettorato italiano – come un Burioni qualsiasi che si diverte a bulleggiare chi invece con le proprie parole ha espresso semplicemente un dubbio“.



Le parole di Corallo sono rimbalzate subito su Twitter.

“Dario Corallo è la migliore dimostrazione del perché il PD debba chiudere i battenti e sperare di essere dimenticato in fretta. Gentista per convenienza, se la prende con Burioni sperando di recuperare qualche miserabile voto qua e là. Senza vergogna“, ha scritto per esempio Michele Dalai.

“Dario #Corallo, all’#assembleaPD, fa un paragone azzeccatissimo tra il comportamento del suo partito e Burioni, evidenziando come il mettersi sul piedistallo e dare del cretino a chiunque esprima dei dubbi, non può essere la strada giusta“, ha invece scritto Stefuz.