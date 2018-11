Non solo De Falco, nel M5S ci sono 15 senatori ‘ribelli’. E spunta una lista

No, i senatori Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura non sono gli unici ‘ribelli‘ del Movimento 5 Stelle. O almeno: potrebbero non essere lasciati soli. La lista di ‘malpancisti‘ a Palazzo Madama iscritti al partito guidato da Luigi Di Maio in questi giorni si sarebbe allargata ad almeno 15 unità. Altri dieci senatori sarebbero sospesi, ancora indecisi se essere ancora allineati o manifestare il proprio dissenso rispetto alla linea imposta dai vertici sui provvedimenti all’esame di commissioni e aula. È quanto racconta oggi il quotidiano Il Messaggero, che elenca anche i nomi dei dissidenti.

La lista dei dissidenti e ‘malpancisti’ M5S al Senato

Nella lista ci sono Saverio De Bonis, Donatella Agostinelli, Lello Ciampolillo, Gisella Naturale, Fabrizio Trentacoste, Gianni Marilotti, Bianca Granato, Sabrina Ricciardi, Laura Angrisani e Sergio Romagnoli.

La scorsa settimana De Falco, Nugnes, Fattori, Manteo e La Mura hanno espresso il loro dissenso sul decreto legge sicurezza e immigrazione caro alla Lega e a Matteo Salvini con l’astensione, uscendo dall’aula al momento del voto. Due giorni fa in commissione, la maggioranza è stata sconfitta sul condono a Ischia ancora per iniziativa dello stesso gruppo di dissidenti M5S. Su un emendamento all’articolo 25 del decreto Genova presentato da Forza Italia De Falco ha votato con Fi e Pd e Nugnes si è astenuta. Ora il comandante rischia l’espulsione, mentre la collega verrà probabilmente sospesa dal Movimento. Anche Fattori, Mantero e La Mura sono stati segnalati al collegio dei probiviri per una decisione. Ieri Fattori ha parlato addirittura di «clima di terrorismo psicologico» nel Movimento.

Come precisa Il Messaggero alcuni degli altri dieci dissidenti del M5S hanno prima firmato e poi fatto un passo indietro sugli emendamenti dell’opposizione sullo smaltimento dei fanghi in agricoltura. E che anche i senatori Vittoria Bogo Deledda, Mario Turco e Sergio Vaccaro non hanno votato emendamenti. I punti interrogativi aumentano.

(Foto da archivio Ansa: i senatori del M5S Gregorio De Falco e Paola Nugnes in aula al Senato durante la discussione del dl sicurezza, il 5 novembre 2018. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)