Salvini apre al decreto Pillon: «Una base su cui lavorare»

Intervenuto dopo le diverse manifestazioni contro il ddl Pillon, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha voluto commentare il decreto affermando di poter costruire un dialogo costruttivo sul tanto contestato testo di legge.

“Riformare il diritto di famiglia e l’affido condiviso non è un diritto ma un dovere. Quello è un punto di partenza su cui lavorare e migliorare“, ha dichiarato il vicepremier.

Breve riassunto del #ddlPillon

Fermiamolo. Ora!

Non una di meno. Tutte in piazza a urlare: No. Le nostre conquiste e la nostra libertà di scegliere non di toccano.@nonunadimeno @lauraboldrini @luisarizzitelli pic.twitter.com/b31nevYbNQ

— angela rita iolli (@angelaritaiolli) 10 novembre 2018