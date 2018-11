Il Manchester batte la Juve, e Mourinho festeggia con il gesto dell’orecchio ai tifosi bianconeri

«Sono stato insultato per 90 minuti. Sono venuto per fare il mio lavoro. Non ho offeso nessuno», ha detto l'allenatore a fine partita

Dopo le tre dita alzate per ricordare il triplete della sua Inter del 23 ottobre scorso, l’allenatore del Manchester United José Mourinho ha salutato i tifosi della Juventus con un altro gesto provocatorio. Ieri sera all’Allianz Stadium di Torino, dopo l’inatteso successo in rimonta della sua squadra, vittoriosa per 2 a 1 con due gol nel finale, il tecnico portoghese ha avvicinato una mano all’orecchio ad evidenziare il silenzio dei supporter bianconeri: una mossa per rispondere agli insulti ricevuti durante la partita, a cui non aveva risposto.

Il gesto di Mourinho con la mano all’orecchio dopo Juve-Manchester

Il gesto di Mourinho non è passato certamente inosservato, soprattutto ai giocatori in campo. Il difensore della Juve Leonardo Bonucci si è avvicinato per invitarlo a smettere. Alla fine il tecnico è stato allontanato dai suoi. Intervistato a fine partita da Sky, l’allenatore ha spiegato di aver riposto a una provocazione. «Sono stato insultato – ha affermato – per novanta minuti. Sono venuto qui per fare il mio lavoro. Non ho offeso nessuno. Alla fine ho fatto solo il gesto: ‘Ne voglio di più’. I tifosi hanno insultato la mia famiglia, anche quella interista: non è bello e ho reagito così. Uno freddo freddo non l’avrebbe fatto».

I video in rete

Le immagini del gesto di Mourinho hanno hatto il giro della rete. Su youTube sono stati prontamente caricati decine di video con la risposta del tecnico e dell’intervento di Bonucci. Eccone uno:

