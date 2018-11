Asia Argento e gli insulti alla madre: «Fai schifo, fallita, fottiti trxxx»

«Un periodo in clinica non ti guasterebbe», ha scritto

Asia Argento ha pesantemente insultato sua madre, Daria Nicolodi, che la criticava per la sua relazione con Fabrizio Corona. È quanto ha raccontato sui social, su Twitter, la stessa Nicolodi, pubblicando il testo di un messaggio ricevuto dalla figlia. «Mia figlia Asia Argento – ha twittato ieri sera la 58enne attrice e sceneggiatrice – mi scrive: la mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti troia».

Nicolodi dal suo profilo Twitter aveva condiviso la copertina di Chi con la foto di Asia Argento e Fabrizio Corona abbracciati e il messaggio: «Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano… un po’ inguaiati e inguaianti». Una frase accompagnata da un emoticon con occhiolino.

La reazione non si è fatta attendere.

Ma non si è fatta attendere nemmeno la replica. La mamma di Asia Argento ha commentato così la risposta ricevuta dalla figlia: «Più troia di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te».

Daria Nicolodi è stata poi protagonista di botta e risposta con diversi utenti, nelle risposte ai suoi tweet. «Voi pensate pure ciò che volete. Sapete bene che sono una persona discreta. Non accetto che mia figlia stia con quel signore», ha scritto in uno dei messaggi. E in un altro: «Finché mia figlia frequenta il delinquente, ricordatevelo, con cui nemmeno sua madre parla più, né suo fratello, non blaterate a vanvera. Che ne sapete voi?».

