Ma che sorpresa! Cesare Battisti è irreperibile dal giorno dell’elezione di Bolsonaro

Il «regalo in arrivo» per Matteo Salvini potrebbe esser andato perduto

Che fine ha fatto Cesare Battisti? Il terrorista italiano, autore di alcuni sanguinosi delitti negli anni di piombo e fuggito all’estero dopo l’evasione del 1981, non si trova più. Al suo ultimo domicilio in Brasile – dopo la concessione dello status di rifugiato politico fatta dall’allora presidente Dilma Roussef nel 2011 – non risponde nessuno e la sua estradizione, promessa all’Italia dal neo-eletto Jair Bolsonaro, potrebbe saltare.

Subito dopo l’ufficialità del risultato elettorale brasiliano, era stato lo stesso figlio di Bolsonaro – attraverso il suo profilo Twitter – a scrivere a Matteo Salvini rassicurandolo sul «regalo in arrivo» tanto atteso dal ministro dell’Interno. A questo punto, per il momento, il dono promesso dal nuovo capo di Stato del Brasile non sarà recapitato al Viminale perché, a forza di proclami elettorali a mezzo stampa e social, Cesare Battisti ha pensato bene di sfruttare le sue ultime ore di libertà sudamericana per fuggire.

Il regalo è in arrivo! Grazie per il supporto, la destra diventa più forte🇮🇹🇧🇷🙏👍 https://t.co/fFqRRIjBQQ — Eduardo Bolsonaro 17 (@BolsonaroSP) 29 ottobre 2018

Battisti era preoccupato per la promessa di Bolsonaro

L’ex terrorista, condannato all’ergastolo in contumacia, vive in Brasile dal 2007 e – dopo altre estradizioni saltate all’ultimo momento – ha (come si suol dire in questi casi) «mangiato la foglia», armandosi di bagagli e non facendosi più trovare. Di nuovo. Il quotidiano La Stampa ha raccontato il clima che si sta vivendo in queste ore nelle strade frequentate negli ultimi anni da Battisti, ricostruendo le sue ultime ore prima dell’elezione di Bolsonaro. «Era molto arrabbiato – spiega il gestore del Bar do Miguel, uno dei locali frequentati dal ricercato italiano – e preoccupato per il suo futuro. Se se ne andasse, io perderei un cliente importante».

Cesare Battisti è «attualmente latitante»

Forse quel cliente l’ha già perso dato che per le strade di Cananéia – dove Battisti si è trasferito lo scorso aprile – nessuno sa che che fine abbia fatto dalla scorsa domenica sera. Altre fonti – come quelle citate da Il Giornale – spiegano come la polizia brasiliana consideri Battisti «attualmente latitante». In fondo da sei mesi non aveva più l’obbligo di firma e gli era stato tolto anche il braccialetto elettronico. A questo punto, la promessa elettorale fatta da Bolsonaro a Salvini potrebbe saltare.

(foto di copertina: ANSA/Deivyson Fernandes)