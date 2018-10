Fabrizio Corona e Ilary Blasi litigano in diretta su Totti e Flavia Vento | VIDEO

Il colloquio in diretta con Ilary Blasi e la rissa in diretta tv

Ieri sera Fabrizio Corona è entrato nella casa del GF Vip per chiedere scusa alla sua ex

C’era grande attesa ieri sera per la presenza e l’ingresso di Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip, ma ciò che ne è uscito fuori è stato paradossale. Al termine della sua visita al reality, la conduttrice Ilary Blasi ha chiamato l’ex fotografo nella zona rossa, quella al di fuori degli studi e, in diretta televisiva, è partito uno scontro acceso tra i due sullo scoop che Corona fece 13 anni fa sul presunto tradimento di fatto da Francesco Totti con Flavia Vento.

I toni si sono immediatamente accesi, dopo le parole sulla «concessione» fatta da Ilary Blasi per permettere a Corona di entrare nella casa del GF Vip e chiede pubblicamente scusa alla sua ex fidanzata Silvia Provvedi – cacciata di casa qualche mese fa. Un appunto che non è stato gradito dal fotografo che, di tutta risposta, è passato al contrattacco: «Ci persone importanti in tv che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino». Corona faceva riferimento a un capitolo del libro scritto da Francesco Totti nel suo libro nel quale negava e definiva una bufala la notizia del tradimento fatto ai danni della moglie Ilary 13 anni fa con Flavia Vento.

Ilary ha qualcosa da dire a Fabrizio Corona… ed è subito SCONTRO!#GFVIP pic.twitter.com/GFUmLEHfBA — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 ottobre 2018

L’ira di Ilary Blasi contro Fabrizio Corona

E subito è arrivata la risposta polemica – e accusatoria – della conduttrice: «Tutta Italia ha capito che tu crei gli scoop, li fai e li disfi come piace a te. Io, quelli come te, li sgamo da prima che inizino a parlare». I toni si fanno sempre più caldi, parlando di paradossi e racconti di storytelling e corna. Poi le accuse di Ilary Blasi: «Stai facendo la figura del caciottaro», con tanto di standing ovation da parte del pubblico.

Il tradimento con Flavia Vento smentito da Totti nel suo libro

La polemica gira intorno a quella storia, rilanciata da Fabrizio Corona, che 13 anni fa tirò fuori la storia del tradimento di Francesco Totti con la showgirl Flavia Vento. Secondo il fotografo tutto ciò accadde a un mese dalle nozze con Ilary Blasi, quando la promessa sposa del capitano della Roma era incinta del primo figlio. La vicenda è stata ricostruita dallo stesso Totti nel suo libro, smentendo – da parte sua – che quella vicenda sia mai accaduta. E la stessa cosa è stata ribadita dalla conduttrice del GF Vip ieri sera, che poi ha chiuso il collegamento con la zona rossa fuori dalla casa del Grande Fratello. Tutto programmato? Forse.

(foto di copertina: screenshot da GF Vip)