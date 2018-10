I tifosi della Juve insultano Mourinho. E lui risponde con il gesto del triplete

Non è la prima volta che il tecnico portoghese reagisce in questo modo alle offese

I tifosi della Juventus insultano José Mourinho. E lui risponde con il gesto del triplete: tre dita alzate per ricordare le vittorie della sua Inter nella stagione 2009/2010. È accaduto ieri sera all’Old Trafford nel corso della partita di Champions tra bianconeri e Manchester United, vinta dagli ospiti per 1 a 0 con gol di Paulo Dybala. L’allenatore dei Red Devils non ha esitato a rispondere alle offese a partita in corso. Le immagini del suo gesto hanno fatto il giro della rete.

Manchester United-Juventus, cori contro Mourinho e gesto del triplete

Foto e video del tecnico portoghese con le tre dita alzate hanno trovato larga condivisione sui social network. Non è la prima volta che Mourinho risponde ai tifosi avversari ricordando il triplete. Era già accaduto ad esempio a fine 2010, quando ‘Mou’ allenava il Real Madrid, in occasione di un match contro il Milan.«Risposta ovvia. Ovviamente loro non sono innamorati di me. Il momento più duro per loro è stato il nostro triplete. Ma con giocatori, staff tecnico e direttivo c’è rispetto totale», ha detto a fine gara Mourinho durante le interviste.

Ecco un video del gesto da YouTube:

(Immagine di copertina: Mourinho e il gesto del triplete ai tifosi della Juventus)