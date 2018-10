Conte minaccia le dimissioni. E poi nega

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è sfogato minacciando di gettare la spugna, di lasciare la guida del governo, ha evocato le dimissioni. Poi Palazzo Chigi ha smentito. È quanto raccontano oggi articoli di retroscena dei principali quotidiani descrivendo il caos dell’esecutivo sul decreto legge fiscale che introduce la cosiddetta ‘pace fiscale’. L’intervento del leader M5S Luigi Di Maio (che ha denunciato l’intervento di una ‘manina’ che avrebbe modificato il testo trasformando la sanatoria in un mega condono) ha aperto uno scontro tra pentastellati e Lega.

Il premier avrebbe minacciato di dimettersi con l’obiettivo di fermare il duello tra le due forze di governo. Si legge su Repubblica (articolo di Tommaso Ciriaco e Alberto D’Argenio):

Un passo indietro, le 23 di mercoledì. Conte è chiuso da un’ora e mezza in una stanza del Consiglio europeo. telefona ai due azionisti giallo-verdi, parla con il Colle. Cerca di ricucire squarci romani. A un certo punto, riferiscono, riserva a Luigi Di Maio un acuto mai sperimentato prima. «Se non decido io, a cosa vi servo? Piuttosto mi faccio da parte». Dirà lo stesso anche ieri, per cercare di frenare Matteo Salvini. «Se non posso convocare il Consiglio dei ministri, perché restare? Piuttosto mi dimetto». Non lascia, anche se il Carroccio certo non lo lega alla poltrona.