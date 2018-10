Trapani, inserisce una chiavetta usb con esplosivo: poliziotto perde tre dita

Un grave incidente per un poliziotto a Trapani. Un ispettore di polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto, è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra mentre stava inserendo una chiavetta usb in un computer. La chiavetta, che – secondo i primi accertamenti – conteneva esplosivo, contenuta in un plico, era stata inviata ad un avvocato che, insospettitosi, la ha a sua volta consegnata agli uomini della Polizia di Stato. All’agente sono saltate tre dita della mano sinistra.

(Foto di copertina Dpa da archivio Ansa)