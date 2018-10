«Pappona, schifosa». Federica Angeli insultata durante lo sgombero Spada a Ostia

«Sei una schifosa carogna, sta bastarda». Queste sono solo alcuni degli insulti che alcune donne del clan Spada hanno rivolto alla giornalista di Repubblica Federica Angeli, a Ostia, durante lo sgombero della casa di Vincenzo Spada, uno dei nipoti del boss Carmine. La cronista di Repubblica viene insultata e inseguita da due donne fino a quando è costretta a lasciare il posto, su cui si era recata per il giornale, con la sua scorta. Il comandante della polizia municipale ha identificato e denunciato d’ufficio per minacce nei confronti della giornalista Desiré e Alessandra Salera, moglie e cognata di Ottavio Spada, in carcere al 41bis per mafia.

Minacce riprese e pubblicate su Repubblica

Tanta la solidarietà verso la giornalista. Anche via social:

Non c’è altro da aggiungere. Il video vale più di mille parole. Il commento di @FedeAngeli ancora di più: lei non ha paura. #amanodisarmata https://t.co/Ywx3Y3gyt4 — Valentina Lupia (@valentinalupia) 4 ottobre 2018

Oggi durante lo sgombero dell'appartamento di Vincenzo Spada, @FedeAngeli è stata insultata da altri membri della famiglia Spada. A Federica e a tutte le persone impegnate in prima linea contro la criminalità organizzata, tutta la mia solidarietà. https://t.co/UShb3RylSO — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 4 ottobre 2018