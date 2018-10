Elite: la nuova serie Netflix con gli attori della Casa di carta

La Casa di carta fa strada: Netflix propone dal 5 ottobre una nuova serie intitolata Elite, con diversi attori dalla celebre produzione spagnola. Elite è un thriller con molti aspetti sociopolitici, che racconta le indagini dopo l’omicidio a Las Encinas, la scuola più esclusiva della Spagna.

ELITE TRAMA

Las Encinas è una scuola spagnola frequentata dalla meglio gioventù. Tre ragazzi di ceto sociale medio basso vengono ammessi al prestigioso istituto dopo il crollo della loro scuola. Il consiglio locale ha ben pensato di distribuire tutti i ragazzi “sfollati” in diversi licei della zona. Ovviamente il mix ricco vs. povero crea scontri e tensioni fino al culmine: con un omicidio. E partiranno delle indagini, che scopriranno un enorme vaso di Pandora.

ELITE TRAILER

Ecco qui il trailer della serie su Netflix

ELITE: IL CAST CON LA CASA DE PAPEL

Come avrete notato ci sono molti attori de La Casa di carta. La serie Elite, che ricordiamo è il secondo banco di prova della produzione spagnola targata Netflix (il primo fu “Las Chicas del Cable” ovvero “le ragazze del centralino”), è diretta da Ramón Salazar (Sunday’s Illness, Three Steps Above Heaven) e Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida, Party Town): La serie è scritta da Carlos Montero (autore di The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected).

Gli attori che noi conosciamo già sono María Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente. Il pubblico non iberico scoprirà la bravura di Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Ester Expósito, Mina El Hamman e Álvaro Rico. Questi ultimi hanno già recitato in celebri serie tv spagnole. Al debutto sugli schermi Omar Ayuso. Nel cast figura anche Danna Paola, celebre attrice e cantante messicana.

(in copertina Miguel Herrán. Foto Victor Blanco/AlterPhotos/ABACAPRESS.COM)