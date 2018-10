Per parlare di discriminazione verso le donne, ci vuole un uomo. Almeno secondo Sky Tg24. La grande figuraccia arriva dopo un post di Carlo Rovelli, che sia su Facebook che su Twitter ha raccontato di essere stato contattato dalla redazione del telegiornale per commentare le slide sessiste mostrate dal professore e ricercatore italiano Alessandro Strumia. Rovelli, fisico teorico e divulgatore che attualmente lavora in Francia, ha suggerito che fosse più appropriato far intervenire una donna, ma si è sentito rispondere che «è meglio sia un uomo a dire che ci sono donne scienziate, perché detto da un uomo “è più autorevole”».

Sky TG24 mi chiama per chiedermi di intervenire in diretta domattina sul dibattito su donne in fisica. Suggerisco che invitino una donna. Mi rispondono che è meglio sia un uomo a dire che ci sono donne scienziate, perché detto da un uomo "è più autorevole". 🤨 — carlo rovelli (@carlorovelli) October 2, 2018

Nel giorno finale di una conferenza che si occupava di fisica e dei problemi delle pari opportunità nel mondo scientifico, Strumia aveva asserito che in realtà la vera discriminazione avviene verso gli uomini, e che «la fisica è stata inventata e costruita dagli uomini, l’ingresso non è su invito». A sostegno della sua tesi aveva portato dati e immagini, e un racconto personale: sosteneva infatti di non aver ottenuto un incarico all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano perché vittima dell’ideologia femminista, essendo state assunte donne che lui definiva meno qualificate. Immediatamente il CERN si è dissociato e ha rimosso le slide dal sito della conferenza, mentre il fisico è stato travolto dalle polemiche sui social e sui media nazionali.Ironicamente, a pochi giorni dalla conferenza, il Nobel per la Fisica è stato vinto proprio da una donna, Donna Strickland, insieme a Arthur Ashkin e Gérard Mourou per le loro scoperte nel campo dei laser.

SkyTg24 e Carlo Rovelli, grazie a lui andrà Gabriella Greison

Sky Tg24 ha obiettivamente fatto una figuraccia. Discutere di donne nel mondo della fisica intervistando uomini con una giustificazione di quel tipo è «Assurdo soprattutto considerando che il direttore di Sky Tg24 è una donna» sottolinea un’utente su Twitter nei commenti al post di Rovelli. «La pochezza del panorama giornalistico italiano si vede anche da queste cose» ha commentato un’altro utente di Twitter, unendosi al coro di ringraziamento di molte donne e uomini che lodavano la risposta del fisico. Poi, appare il commento di Gabriella Greison, fisica e scrittrice, che dice di essere stata chiamata subito dopo proprio dalla stessa redazione: «Ci vado io domani mattina a SkyTg24…grande Carlo»

Infatti subito dopo hanno chiamato me, e ci vado io domani mattina a SkyTg24… grande Carlo #fisica — Gabriella Greison (@GREISON_ANATOMY) October 2, 2018

SkyTg24 e Carlo Rovelli, Sky Tg 24 risponde che «ha completamente frainteso»

Tra i numerosi commenti di sostegno a Carlo Rovelli, c’è anche un commento della giornalista che ha fatto la chiamata incriminata. «Caro Professore, l’ho chiamata io – scrive Gea Vicentini – e mi dispiace doverle dire che ha totalmente frainteso il senso, oltre che sta riportando aggettivi da me non usati». La giornalista si difende dicendo di non aver mai pronunciato le parole “più autorevole”, e che la scelta di intervistarlo «sarebbe stato un bel messaggio per le donne, scienziate o no, se detto anche da un uomo». Una posizione che anche altri avevano palesato nei commenti «Ma non è che forse intendono che se lo dicesse una donna sarebbe facile da ignorare con “ah sto femminismo” et similia?» si legge tnel feed di risposta, dove qualcuno articola questa posizione ancora di più:«Non mi sembra del tutto sbagliato. L’autorevolezza secondo me deriva dal diciamo “disinteressamento” dell’uomo in questa questione, non da una maggiore competenza o un maggior valore dell’opinione – scrive un’altra utente – Il parere di un uomo è fondamentale, in quanto parte non “lesa” e obiettiva. e a quanto pare sembrava essere l’intento originario della redazione del telegiornale». A quanto pare, l’intento di SkyTg24 era proprio quello, anche se è un discorso che va un po’ in corto circuito, come sottolinea una ragazza in risposta alla giornalista, scrivendo «Quindi detto da un uomo vale di più..».

Caro Professore, l'ho chiamata io e mi dispiace doverle dire che ha totalmente frainteso il senso, oltre che sta riportando aggettivi da me non usati. Non "più autorevole" ma che sarebbe stato un bel messaggio per le donne, scienziate o no, se detto anche da un uomo. @SkyTG24 — gea vincenzini (@geavince) October 2, 2018

