L’appello di Beppe Fiorello al Papa in difesa del sindaco di Riace

La notizia degli arresti domiciliari per il sindaco di Riace ha provocato qualche esultanza – Matteo Salvini in primis – e molto sconcerto. Grande attenzione sui social è stata data anche da Beppe Fiorello che ha interpretato proprio la figura di Mimmo Lucano nella miniserie «Tutto il mondo è paese», finita agli onori della cronaca il mese scorso per esser stata sospesa la sua messa in onda dalla Rai. L’attore siciliano ha chiesto anche l’aiuto di Papa Francesco.

Nei suoi tweet, Beppe Fiorello sottolinea la grandezza e lo spessore umano del sindaco Domenico «Mimmo» Lucano che, negli anni, ha fatto dell’accoglienza un vanto per tutta l’Italia. La sua politica di integrazione è sempre stata considerata un vero e proprio modello per la sua sostenibilità a livello sociale ed economico. Come sottolineato anche dal primo post su Twitter fatto dall’attore siciliano

#Riace, #mimmolucano

crederò in te più di prima.

Qualcuno si porterà sulla coscienza la vita di un uomo straordinario,io lo so che Mimmo non sopporterà questa vergogna, ora cerco parole per difenderlo ma mi rendo conto che non va più difeso, va amato come lui ama il prossimo. — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) 2 ottobre 2018

Fiorello Riace e la richiesta di aiuto al Papa

La misura cautelare ai danni di Mimmo Lucano, emessa dalla procura di Locri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha poi portato Beppe Fiorello a lanciare l’hashtag #arrestatecitutti e ha richiesto anche l’intervento e una riflessione da parte di Papa Francesco.

Siamo tutti in pericolo, punto.

il sindaco #domenicolucano è stato arrestato per aver accolto non per aver favoreggiato, allora#arrestatecitutti.@Pontifex_it a lei la parola, la spieghi lei a questa politica la differenza tra accogliere i bisognosi e favorire le mafie. — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) 2 ottobre 2018

Fiorello Riace, salta la messa in onda di «Tutto il mondo è paese»?

Il grido di allarme lanciato dall’attore siciliano va di pari passo con il destino della miniserie «Tutto il mondo è paese» in cui ha interpretato proprio il personaggio di Mimmo Lucano. La messa in onda delle due puntate sono già state bloccate dalla Rai, che attendeva l’esito del rinvio a giudizio a carico del sindaco di Riace. E dopo le notizie di oggi, questa miniserie potrebbe definitivamente saltare.

