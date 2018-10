Come Mara Venier asfalta Barbara D’Urso

La sfida fra Domenica Live e Domenica In continua. Mara Venier si è limitata a congratularsi con Barbara d’Urso. Mentre quest’ultima ha ricordato che ancora gran parte del suo pubblico è al mare.

Il commento della Venier è stato apprezzato – spiega Bitchyf – da Alessia Marcuzzi ed anche dal marito della conduttrice, che nei commenti ha scritto: «2 bimbe dell’asilo? Forse solo una direi».

Le due reazioni ai dati Auditel sono state commentate su Instagram da Alberto Dandolo, che ha scritto: «Non importa quanto siete simili, ma quanto non lo siete».

Show must go on.