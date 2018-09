«Roma è isolata», dice il FT con la foto di Di Maio che esulta in prima pagina

In prima pagina una foto di Luigi Di Maio mentre esulta sul balcone di Palazzo Chigi dopo l’intesa raggiunta nel governo sulla manovra finanziaria. È quella che compare oggi sul Financial Times, nella sua versione del weekend, che dedica un lungo articolo all’indomani dell’approvazione della nota di aggiornamento al Def con il titolo: ‘I populisti d’Italia ignorano gli appelli per una manovra fiscale prudente‘.

LEGGI ANCHE > I parlamentari M5S che se ne fregano dello spread a 400

Financial Times Weekend con foto di Di Maio in prima pagina: «Roma è isolata»

Il titolo del principale quotidiano economico del Regno Unito sopra la foto del leader M5S che esulta sottolinea che ‘Roma è isolata‘ e la reazione dei mercati è stata negativa con Unicredit che in Borsa ha perso il 6,7%, mentre Intesa Sanpaolo, l’8,4% (ieri Piazza Affari ha ceduto il 3,7% e lo spread Btp/Bund è salito a 270 punti base). Nell’articolo, si sottolinea che «la coalizione populista è riuscita a forzare attraverso il budget per finanziare le costose promesse elettorali nonostante l’opposizione di un ministro dell’Economia riluttante, Giovanni Tria». E poi: «Ora i partner europei e gli investitori a cui Roma ha bisogno di rinnovare il suo ampio indebitamento, devono rivalutare le speranze che il ‘governo del cambiamento’ si riveli meno radicale della sua fatturazione».

(Immagine di copertina: la prima pagina del Financial Times, edizione Weekend, 29 settembre 2018)