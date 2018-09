Cursi (Lecce), 57enne spara ai vicini di casa: tre morti e un ferito

Un lite si è trasformata in tragedia nel Sud del Salento, a Cursi, un piccolo comune in provincia di Lecce. In un litigio tra vicini di casa nella tarda serata di ieri tre persone sono morte e un’altra è rimasta ferita. Sul colpo, vittime di una sparatoria, hanno perso la vita Franco e Andrea Marti, padre e figlio, di 63 e 36 anni. La terza vittima è Maria Assunta Quarta, 52 anni, zia di Andrea, che era stata ricoverata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Non sono gravi le condizioni di Fernanda Quarta, mamma di Andrea e moglie di Franco Marti, ricoverata nell’ospedale di Tricase. A sparare è stato un uomo di 57 anni, Roberto Pappadà, un ex operaio al momento disoccupato, che si dedicava alla cura della sorella disabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sembra che la lite sia nata per strada, in via Tevere, dove Pappadà abita proprio di fronte l’abitazione della famiglia Marti. Il 57enne è stato visto estrarre la pistola e sparare prima contro Andrea Marti, appena arrivato con l’auto e poi contro il padre, la madre e la zia di quest’ultimo. I tre erano in casa e sono usciti per strada sentendo gli spari e venendo a loro volta raggiunti dai colpi di arma da fuoco. I rapporti tra le due famiglie erano molto tesi per ripetuti contrasti. Pappadà è stato fermato e portato in caserma in stato di arresto.

La ricostruzione

Pappadà ha sparato con una pistola 357 Magnum. A quanto pare, il 57enne arrestato deteneva l’arma illegalmente. Secondo una prima ipotesi, potrebbe aver sparato per questioni di parcheggio. Il primo delle tre vittime ad essere colpito è stato Andrea Marti. Il 36enne era arrivato in auto e l’aveva appena parcheggiata, quando il vicino ha cominciato a gridare, afferrando poi l’arma e facendo fuoco sul giovane, che è morto all’istante. Poi, dopo aver udito i colpi di arma da fuoco, sono scesi dall’abitazione anche il padre, la madre e la zia del 36enne. Pappadà ha quindi fatto fuoco anche sui tre, uccidendo Franco Marti e ferendo le altre due donne. Maria Assunta Quarta è morta nella notte dopo il ricovero.

