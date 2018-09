Noi speriamo davvero che abbiano hackerato il profilo di Nadia Toffa

Un curioso post è comparso sulla pagina verificata di Nadia Toffa. La giornalista de Le Iene ha scritto – testualmente – «Buongiorno gente! Oggi è un giorno molto speciale. C’è una sola possibilità ogni 1.000 anni. La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018. È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018….e capita solo quest’anno!!!! Io sono una schiappa in matematica ‍♀️ quindi non so dirvi se una cosa speciale. Magari qualcuno di voi ne sa qualcosa. Buona giornata e un abbraccio grande ❤️».

Post Nadia Toffa, tutte le stranezze

Post Nadia Toffa, il giochino non ha nulla di straordinario

Ovviamente, si tratta di un giochino matematico piuttosto ovvio che non ha nulla di eccezionale, dal momento che in ogni anno capita che la somma della propria età più l’anno di nascita dia come risultato il numero relativo all’anno in corso. Inoltre, Nadia Toffa ha accompagnato questa didascalia con una immagine che ha suscitato più di una perplessità negli utenti dei social network, abituati al volto sempre sorridente della giornalista de Le Iene.

C’è anche chi le ha fatto notare che il giochino matematico proposto non aveva assolutamente nulla di eccezionale. Ma Nadia Toffa ha rincarato la dose: «A me affascinano queste cose, non so a voi». L’unica spiegazione razionale è che il suo profilo Facebook sia finito in mani sbagliate e abbia iniziato a postare contenuti molto strani e davvero poco adatti a chi ambisce a essere una giornalista d’inchiesta.

Nei giorni scorsi, la Toffa era entrata in un’altra polemica social sulla sua affermazione «Il cancro è un dono»: anche in quella circostanza era stata bersagliata da diversi attacchi e da diversi articoli sui quotidiani.