Camera: ok dall’Aula alle dimissioni dell’ex M5S Andrea Mura, il velista

La Camera ha dato il suo ok alle dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il M5S e poi espulso dal Movimento perché accusato di troppe assenze in Aula. Mura durante la nuova legislatura era impegnato in mare, con la sua attività di velista. Sono stati 295 i voti favorevoli, 181 quelli contrari. Mura non era presente alla seduta di oggi sulle sue dimissioni e ha inviato una lettera per ribadire e spiegare le sue dimissioni.

(ANSA/UFFICIO STAMPA)