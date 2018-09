Sara Affi Fella e il defollow di massa su Instagram

Chi di Instagram ferisce di Instagram perisce. Sara Affi Fella, ex Miss, ex Temptation Island (dove partecipò con il suo ex Nicola Panico) ed ex tronista non sta passando un bel momento.

Che ha combinato? Semplice, quando stava come tronista, nel programma di Maria De Filippi, non avrebbe mai mollato il suo Nicola Panico. Una fonte anonima ha deciso di scoperchiare il vaso di Pandora quando la Afi Fella ha mostrato su Instagram una foto con Vittorio Parigini, lasciando intendere una nuova storia d’amore. La ragazza ha ammesso di aver ingannato tutti tramite Instagram, ma questo non è bastato agli utenti, che hanno continuato a colpevolizzarla sui social. E a fare defollow.

Per un personaggio che vive di promozioni sui social è un contraccolpo economico non da poco. Sulla vicenda è intervenuta anche Raffaella Mennoia, autrice del trono classico. «Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse – ha scritto – adesso io mi chiedo se un post le sembrava troppo e se avrebbe rovinato l’allure della sua pagina… se scrivere in una storia la mette al riparo del danno inflitto… se si sta scusando con i followers per paura di perderli e se invece, forse, sarebbe stato più decente presentarsi oggi in ufficio o chiedere un appuntamento per scusarsi di persona con noi che per mesi l’abbiamo accolta aiutata e alla quale è stata data FIDUCIA… mi chiedo questo e molto altro… faccio questo lavoro da più di 20 anni e mai come oggi mi sento stupida… #complimenti a te e famiglia».

L’unico che tace finora è Nicola Panico, ritenuto da molti gola profonda del Sara gate.

Intanto lo show continua, a discapito del profilo di Affi Fella.