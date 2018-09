La maternità di Giulia Grillo sta diventando un problema per il governo?

Il ministro della Salute Giulia Grillo sarebbe vicinissima al passo d’addio, dando così il via al primo rimpasto di governo in epoca di Terza Repubblica.

Giulia Grillo, vicino addio a governo

Lo riporta La Stampa nell’edizione cartacea di domenica 23 settembre, citando come cause scatenanti dell’addio le dubbie posizioni sul tema dei vaccini e la nomina di Luca Li Bassi a nuovo direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, avvenuta il 5 settembre ma che tarda a essere definita per i dubbi di quest’ultimo sulle posizioni del governo in tema di sanità.

Giulia Grillo, governo e problema con maternità

Parallelamente a queste due problematiche, ce ne sarebbe una terza che se fosse vera riaprirebbe uno squarcio nel mondo del lavoro legato alla maternità. Scrive Federico Capurso: