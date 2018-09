Nadia Toffa annuncia l’uscita di “Fiorire d’inverno”, il libro sulla sua malattia

La conduttrice delle Iene Nadia Toffa, oltre a tornare alla conduzione del programma il 30 settembre, ha annunciato su Instagram l’uscita del libro sulla sua malattia. Il nome sarà “Fiorire d’inverno”.

Quando esce libro Nadia Toffa

“Ecco qui ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile dell’anno. La stagione più fredda quando tutti dormono, non vivono. Stanno chiusi. Aspettano. E come invece abbia scoperto che questo sia diventato il momento più speciale e unico“, ha affermato Nadia Toffa.



Poche semplici parole per annunciare come è riuscita a far fronte a uno dei periodi più bui della sua vita. Il libro uscirà il prossimo 9 ottobre.

“Una creatura, questo libro, nata nel periodo più difficile della mia vita eppure vi inonderà di gioia. Lo troverete pieno d’amore. “Fiorire d’inverno perché non ho mai sospeso la vita per la malattia, per il cancro e nessuno dovrebbe farlo. Ecco come ci sono riuscita io. E se ci sono riuscita io……Ci può riuscire chiunque. Infatti sorrido ogni giorno di più alla vita. Strano eh?! Inaspettato direi. Aspetto di sapere cosa ne pensate della storia mia vita, raccontata in questo libro in cui c’è tutta la mia intimità in cui vi apro il mio cuore”, ha proseguito Toffa, che su Instagram può contare un milione di follower che vuole rimanere costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute.

