«L’attesa è colpa di un negro»: nell’ambulatorio offese al paziente senegalese

Il paziente è di origine senegalese. Il medico si allontana con lui per una consulenza specialistica. Gli accompagnatori degli altri pazienti si lamentano per l’attesa che «è colpa di un negro». È il brutto episodio avvenuto in un ambulatorio a Cagliari. Dei commenti dal sapore razzista ha parlato su Facebook lo stesso medico, Maria Cristina Deidda, che si stava prendendo cura dell’uomo offeso verbalmente. La storia è stata riportata anche dal quotidiano L’Unione Sarda. Deidda lavora all’Ospedale San Giovanni di Dio, al ‘Day Service di cure antalgiche e palliative’.

«È colpa di un negro»: a Cagliari offese a un paziente di origine senegalese

«Nel mio ambulatorio – ha raccontato la dottoressa nel post sul social network – ci prendiamo cura di pazienti delicatissimi, con imponente dolore o per accompagnarli in ogni modo al loro termine ultimo. Tutto il personale lo fa con cortesia, amorevolmente e con dolcezza, come da formazione specialistica (avrei, altrimenti, fatto un altro lavoro)». «Ho purtroppo saputo, in ritardo, che – ha continuato Deidda sulla sua bacheca – pochi giorni or sono, mentre mi allontanavo dall’ambulatorio per accompagnare un mio paziente di origine senegalese, per una consulenza specialistica da me stessa richiesta, ben quattro persone, accompagnatori di altri miei pazienti in attesa di visita, si sono lamentati di dover attendere per ‘colpa di un negro’».

Il medico: «Mi ero illusa che l’animo umano nell’ambulatorio fosse più compassionevole»

Il medico su Facebook ha anche chiesto scusa a nome dei suoi concittadini sconosciuti per l’atteggiamento intollerante nei confronti del paziente. «Mi vergogno profondamente», ha scritto. E ha aggiunto delle riflessioni: «Tutti i nostri pazienti, e sottolineo, indistintamente tutti, sono amorevolmente trattati e supportati, poiché questo comportamento nelle cure palliative è indispensabile». E ancora, l’amarezza per l’accaduto: «Pur sentendo in tutta Italia di comportamenti intolleranti e discriminanti, mi ero illusa che nel nostro ambulatorio, proprio a causa della delicatezza delle patologie trattate, l’animo umano fosse più compassionevole verso l’altrui persona».

