Napoli, il cardinale Sepe si sente male durante la solennità di San Gennaro

Malore per il cardinale Crescenzio Sepe durante la cerimonia per la solennità di San Gennaro, patrono di Napoli. L’arcivescovo della città partenopea, probabilmente a causa del gran caldo, è apparso bianco in volto. Le persone che erano vicine a lui lo hanno invitato a lasciare l’altare, ma il cardinale Sepe ha declinato l’invito. Attorno a lui, sull’altare maggiore, era presente il segretario del cardinale, don Giuseppe Mazzafaro. Sepe a causa del malore non ha potuto portare l’ampolla all’esterno della Cattedrale come avviene ogni nano in occasione del miracolo di San Gennaro.

«Napoli – ha detto Sepe durante l’omelia per la solennità di San Gennaro – ha bisogno di tornare a volare potendo contare prima di tutto sui suoi giovani». «Dire che sono essi il futuro della città è riduttivo – ha affermato il cardianle – Ad essi deve appartenere sempre più anche il presente». «Napoli non è favola, Napoli non è e non lo sarà mai, Napoli è verità e bellezza». «È la vita di tutti i giorni che ha bisogno di cambiare ritmo e direzione – ha sottolineato –. Neppure il più grandioso dei monumenti che fanno bella e ricca Napoli può illuminare e far splendere la città come riesce a farlo la speranza dei giovani, se sostenuta, protetta e accompagnata dalla famiglia, dalla scuola, dalla Chiesa, dalle istituzioni».

Nel corso dell’omelia Sepe ha anche parlato della problema criminalità e dei frequenti raid intimidatori di giovani criminali. «Quella dalle baby gang è una definizione che sa già di muffa e le ‘stese’ sono diventate così ordinarie da non fare quasi più notizia», ha detto ancora il cardinale durante l’omelia. «Spietata, senza regole e senza capi riconosciuti – ha affermato – questa forma di violenza urbana, secondo gli esperti, avrebbe soppiantato non solo la vecchia, ma anche la nuova camorra organizzata».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il cardinale Crescenzio Sepe alla presentazione dei lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Colonna nel centro storico di Napoli, 11 settembre 2018. Credit immagine: ANSA / CESARE ABBATE)