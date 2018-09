Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana, 26enne di Cupra Marittima (Ascoli Piceno)

Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana, una ragazza di 26 anni di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, che ha partecipato alla finale del concorso di bellezza con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche. Nella volata finale a due, in diretta su La7, ha battuto Fiorenza D’Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania in gara con il numero 29. La miss ha occhi e capelli castani, è alta 174 centimetri, vive a Roma da molti anni.

Chi è Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018

Carlotta Maggioranza è la prima miss a vincere il concorso pur essendo sposata. Si è sposata nel 2017 con un costruttore pescarese, Emiliano Pierantoni. È diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, ed è attrice. È stata valletta in alcuni programmi tv come ‘Avanti un altro’, ‘Paperissima’ e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film ‘Tree of life’, con Brad Pitt e Sean Penn, in ‘Un Fantastico via vai’ di Leonardo Pieraccioni e nella fiction ‘Onore e rispetto’.

Fiorenza D’Antonio invece, 21 anni di Napoli, è alta 173 centimetri, ha gli occhi verdi e i capelli biondo rame. È laureata in fashion design, frequenta un master alla social Condenast Academy e si divide tra Milano e la sua città. Da 11 anni pratica contorsionismo aereo, una spettacolare disciplina acrobatica: quando ritorna a casa, le piace appendere i tessuti ad un albero del Virgiliano alto 8 metri da dove si scorge uno straordinario tramonto.

(Foto di copertina da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE)