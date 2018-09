Fa inserire la proposta di matrimonio nel videogame di Spider-man, ma la ragazza lo lascia

Una di quelle storie da epic-fail, che lascia anche un po’ di amaro in bocca a chi le legge. La vicenda risale a qualche mese fa, prima che entrasse in commercio il videogame della saga di Spider-man prodotto dalla Insomniac games. Un giovane di nome Tyler Schultz aveva chiesto, attraverso diversi tweet, di inserire all’interno del gioco virtuale una proposta di matrimonio per la sua Madison.

Da qualche parte del videogame, infatti, sarebbe dovuta apparire la scritta «Madison, will you marry me?». Come riportato dal sito specializzato Kotaku, quindi, la storia è piacita alla Insomniac games, che ha accettato di inserire l’originale proposta di matrimonio all’interno di un cartellone di un teatro. Chi, infatti, potrebbe mai dire di no a una coppia di innamorati? (è stata esattamente questa, d’altronde, la risposta via Twitter con cui la Insomniac games ha accettato la proposta di Schultz).

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me?” Anywhere in the game?

— Tyler (@topnotch1210) 11 maggio 2018