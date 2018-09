Nella serata di sabato 15 settembre Fabrizio Corona si è reso protagonista di un’altra brutta vicenda. Come racconta Dagospia, il personaggio televisivo era a cena in un noto ristorante di Milano in compagnia di un capo ultra dell’Inter quando ha litigato con un imprenditore vinicolo, reo di avere insultato il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric.

Corona ha poi pubblicato un video su Instagram facendo pubblica ammenda e ha giurato che non succederà più, anche se non ha chiarito l’esatta dinamica della vicenda.

Visualizza questo post su Instagram MEA CULPA. @adalet_official @carlosmariacoronareal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Set 13, 2018 at 11:27 PDT

Nel video si vede un Corona diverso, che parla della sua condizione detentiva che lo ha cambiato, molto: “E’ difficile spiegare cosa si prova dopo quasi sei anni totali di detenzione. Quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere nascosti. Devo cercare di imparare ancora un po’ di cose – conclude – Ma ci metto il cuore, per me ma soprattutto per mio figlio“.

