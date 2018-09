La risposta definitiva è arrivata: Francesco Monte prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione era stata annunciata e confermata da Tv Sorrisi e Canzoni. A poche ore dalla copertina che ritraeva i concorrenti confermati però, Alberto Dandolo su Dagospia scrisse che Monte non faceva più parte del gruppo dei concorrenti. La motivazione sarebbe stata il cannagate che aveva travolto l’ex star di Uomini e Donne durante l’Isola dei famosi. per questo il giovane tarantino sarebbe stato escluso a due settimane dall’inizio della trasmissioni.

Alfonso Signorini aveva commentato la notizia rispondendo ad un utente su Instagram:«In verità non sono molto informato sulla questione» scriveva l’opinionista, aggiungendo «tengo molto a Francesco Monte, spero di vederlo nella Casa». Anche la conduttrice Ilary Blasi, aveva rivelato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che tra i concorrenti era molto felice della presenza di «Walter Nudo, un para guru moderno, e Francesco Monte, che mi auguro possa trovare la sua identità». 361 magazine, sito di gossip legato al mondo della televisione, aveva pubblicato un articolo dove affermava che «la non ammissione di colpa di Francesco Monte non è andata giù a Mediaset» Il sito sosteneva che «Ricci avrebbe posto un veto: o io o lui. Noi scommettiamo che saranno Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a dare voce a Monte. Antonio Ricci a quanto pare è l’uomo più potente della tv italiana».

La notizia non era stata né smentita né confermata da Mediaset o dal diretto interessato. Che fosse stato davvero escluso o no, quindi, resterà un mistero, ma adesso è certo che Monte entrerà nella casa. Durante la scorsa edizione era stato coinvolto nel triangolo amoroso con la sua ragazza, diventata ex in prima serata, Cecilia Rodriguez e il ciclista Ignazio Moser. In quell’occasione aveva conquistato il pubblico con la sua pacatezza e la sua eleganza nel gestire una situazione abbastanza imbarazzante. All’isola dei Famosi invece aveva mostrato un altro lato di sé, flirtando con la vicentina Paola di Benedetto, malamente lasciata appena concluso il reality. La sua partecipazione al GFVip ha già fatto ampiamente parlare, tra silenzi smentite e riconferme. Chissà quali altre sorprese ci riserverà adesso.

