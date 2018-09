Francesco Totti si prende il Colosseo. L’ex capitano della Roma presenterà la sua autobiografia, scritta insieme al giornalista Paolo Condò, il prossimo 27 settembre, giorno del suo 42esimo compleanno. La location scelta per l’evento è proprio l’Anfiteatro Flavio, simbolo di Roma e della romanità nel mondo. La Rizzoli, che ha editato il libro, si è impegnata a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani che si trovano all’interno del Parco Archeologico del Colosseo.

LEGGI ANCHE > I ritratti di Francesco Totti e della Gioconda riprodotti con dei batteri

Una serata evento per «Un Capitano». Questo è il titolo dell’autobiografia dell’icona romanista che consta di ben 512 pagine, tra storie, racconti ed episodi inediti che ripercorrono la vita dello storico numero 10 della Roma, fin dai primi calci al pallone nel quartiere di Porta Metronia, dove è nato e ha vissuto insieme alla sua famiglia quando era piccolo.

Un Capitano, la serata evento con Francesco Totti al Colosseo

Alla serata di presentazione nel teatro del Colosseo, parteciperanno calciatori e allenatori che hanno condiviso buona parte della carriera con Francesco Totti, ma anche una delegazione dell’Ospedale Bambin Gesù a cui la stessa casa editrice e l’ex calciatore devolveranno alcune donazioni per l’attività di assistenza e ricerca. Trecento gli invitati, tra cui Carlo Mazzone, Fabio Capello, Vincenzo Montella, Zdenek Zeman, alcuni rappresentanti delle famiglie Viola e Sensi, il presidente attuale della Roma James Pallotta.

Trecento invitati di lusso per la presentazione della sua autobiografia

Ma non solo calcio. Il Colosseo aprirà le porte anche a rappresentanti romani del cinema e della musica che con Totti hanno instaurato da tempo un profondo rapporto di amicizia. Da Carlo Verdone a Gigi Proietti fino ad arrivare a Francesco De Gregori. Non mancheranno neanche rappresentanti della politica – in senso ampio – con la presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, il governatore della Regione Nicola Zingaretti e il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)