Buon sangue non mente: Edoardo Angela, figlio di Alberto, è la nuova star del web

Il cognome che porta è di quelli importanti, ma la sua fama nelle ultime ore è pian piano cresciuta fino a diffondersi per tantissime pagine social. Si parla di Edoardo Angela, 19enne figlio di Alberto e nipote di Piero, due dei massimi esponenti della divulgazione storica e scientifica riconosciuti in Italia e non solo. Le foto sue foto sono state diffuse e condivise su Twitter e Facebook, rendendolo in pochissimo tempo un vero e proprio sex symbol, seguendo le orme del padre.

Occhi chiari, tra il verde e l’azzurro. Fisico atletico. Il tutto unito a un cognome che negli ultimi anni ha fatto faville sul Web. Edoardo Angela ha fatto innamorare migliaia di ragazze che sui social si sono sperticate in complimenti e «farfalle nello stomaco». Il suo profilo Instagram è bloccato e in queste ore gli sono arrivate centinaia di richieste. Nonostante questo, qualche «infiltrato» è riuscito a condividere le sue foto pubblicate sulla propria pagina privata.

Edoardo Angela, il fascino nel dna

Ma chi è Edoardo Angela? Classe 1999, è figlio di Alberto e Monica – sposati dal 1993 -. È il fratello minore di Riccardo e maggiore del terzogenito Alessandro. Fisico atletico e capelli scompigliati che ricordano molto da vicino quelli del padre. Un mix, unito anche al sicuro fascino dettata dall’educazione paterna e del nonno, che lo hanno fatto diventare una star del web in pochissime ore.

Si narra che il figlio di Alberto Angela, conosciuto anche con il nome di Edoardo Angela, sia un puro dio greco. Ed è lui che ha ispirato i maggiori artisti a creare le statue greche più famose*da leggere stile superquark* pic.twitter.com/3c3OYDVdZa — Such an actress (@CactusArianna) 10 settembre 2018

Edoardo Angela, le foto condivise sui social che fanno impazzire il pubblico femminile

Amante dello sport e della musica rap, è stato sempre protetto dal padre Alberto che – anche per quel che riguarda la relazione con sua moglie – ha sempre tenuto uno stretto riserbo sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.

