Nuovo ponte Morandi, ad di Atlantia rompe il plastico di Renzo Piano. Bucci: «Non iniziamo così, però» | VIDEO

Il grande giorno della presentazione del progetto del nuovo ponte Morandi realizzato da Renzo Piano e donato gratuitamente alla città e al popolo di Genova è stato macchiato da un inconveniente. Un intervento maldestro dell’amministratore delegato dell’Aspi e di Atlantia, Giovanni Castellucci, ha fatto rompere il plastico presentato ad autorità e stampa dall’architetto.

Castellucci ha cercato di prendere in mano il modellino che, a causa della sua fragilità, si è rotto nelle sue mani. Non un vero e proprio commento da parte di Renzo Piano che ha semplicemente allargato le braccia e ha sorriso.

Povero Giovanni Castellucci, proprio non è periodo per lui. In conferenza stampa a Genova tocca il plastico del progetto del nuovo ponte Morandi e lo fa crollare rovinosamente sotto gli occhi di Piano, Toti, Bucci e Bono…@petunianelsole @IlMontanari @giapao @FilippettiNews pic.twitter.com/mHHg7xBTMv

— Oscar Bodini (@OscarBodini) 7 settembre 2018