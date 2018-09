A Roma è letteralmente caos sulla metro A. Un principio di incendio in galleria, causato probabilmente dalla combustione dei cavi dell’energia elettrica, ha impedito il regolare funzionamento del servizio. La linea A è stata interrotta per oltre tre ore tra le stazioni di San Giovanni-Ottaviano in direzione Anagnina.

Chiusura metro A, il disagio di Roma all’ora di punta

Attivati bus sostitutivi, con le seguenti fermate: da Repubblica a San Giovanni, in via Vittorio Emanuele Orlando; per ottaviano Ottaviano in viale Luigi Einaudi; da Termini a Ottaviano in piazza dei Cinquecento angolo via Cavour; da Termini a Ottaviano, in via Giolitti angolo via Cavour.

#info #atac – metro A: aggiornamento – CHIUSURA tratta San Giovanni-Ottaviano per verifiche tecniche – bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta #Roma — infoatac (@InfoAtac) 4 settembre 2018

La città è stata letteralmente paralizzata e divisa in due dal guasto. La chiusura della linea si è verificata proprio in corrispondenza di uno degli orari di punta per il rientro dagli uffici. Anche i numerosi turisti che in questi giorni affollano le strade della Capitale si sono trovati disorientati – e molto spesso senza informazioni soddisfacenti – a causa del guasto e dello scarso numero delle navette sostitutive per i volumi di traffico dell’ora di punta.

Chiusura Metro A, un incendio all’origine del problema

Fino a tarda serata i vigili del fuoco e la polizia hanno operato all’interno della stazione Termini per cercare di risolvere l’incendio all’interno del tunnel. Nello snodo centrale dei pendolari romani si sono attivati i sistemi anti-incendio, dagli altoparlanti arrivava l’invito a evacuare la stazione, nonostante la linea B abbia funzionato in maniera piuttosto regolare.

Sfoglia la gallery >>

Chiusura metro A, la polemica sui social network

Il disagio degli utenti – cittadini e turisti – ha viaggiato sui social network, con tweet e post polemici.

Abbonamento metrobus rinnovato, pagato, non funziona. Vai in biglietteria, dicono. Allarme antincendio che suona da 30 minuti, coda vecchio stile perché la macchinetta dei biglietti non funziona. Cartello “no card causa guasto”. Linea A ferma. Ah, #atac, quanto mi sei mancata. — Roscia (@rosciablu) 4 settembre 2018

Roma, 2018. Chiusa metà linea della metro A ed è subito terzo mondo: autobus che non passano, strapieni, gente che si accalca alle fermate e corre per provare a entrare sul bus. Aspettiamo impazienti anche la chiusura al traffico dell’anello ferroviario. #Atac #terzomondo — Stefano Rizzuti (@StefanoRizzuti) 4 settembre 2018

In un attimo, tornati nel caos. #atac #roma #mobilità 40minuti di attesa e ancora nessun bus prendibile pic.twitter.com/SlhkbqJOpW — Rita (@rita_gentili) 4 settembre 2018

In ogni caso, i tempi di percorrenza della linea Ottaviano-San Giovanni si sono dilatati enormemente, arrivando a raggiungere anche i 45 minuti. Diversi i turisti costretti ad aspettare le navette successive, a causa del sovraffollamento di quelle che passavano loro di fronte.

(foto Laino/Giornalettismo)