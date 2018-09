“Basta Netflix”: il mistero dei cartelloni apparsi a Milano

C’è uno strano mistero intorno ad alcuni cartelloni apparsi per le strade di Milano. Su sfondo completamente nero campeggia solo la scritta rossa che recita “Basta Netflix”. Si tratta di una opera della popolare piattaforma di video streaming o è qualche concorrente?

Molti si sono chiesti chi ci sia dietro:

Qualcuno mi spiega i cartelloni neri con la scritta rossa “BASTA NETFLIX”? — Dennissima (@Dennissima_) 29 agosto 2018

Avete visto in giro le affissioni nere con la scritta rossa “Basta Netflix”? Se sì, sapete di cosa si tratta? Io ne ho già viste un paio ma non trovo notizie su cosa siano.

Amici di @NetflixLoversIT voi sapete qualcosa? — Stargirl (@StarGrrrl) 31 agosto 2018

LEGGI ANCHE > Netflix prende in giro Di Maio sulla mezz’ora di internet gratis al giorno

Come racconta anche Wired negli Stati Uniti, nel settembre 2017 a Los Angeles e New York, erano comparse diverse affissioni con una scritta nera su sfondo bianco con scritto “Netflix is a joke” (“Netflix è ridicola”). Solo dopo qualche giorno Netflix spiegò che fu lei a commissionare i cartelli per il lancio di nuovi spettacoli comici sulla piattaforma. “Basta Netflix” è una idea di Netflix Italia?

(foto via Twitter da @Innovaption)