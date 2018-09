Pupo salva il volo Lamezia-Roma cantando «Su di noi» | VIDEO

Immaginate il vostro rientro (stressante) dalle vacanze, su un volo in ritardo con un vicino di posto che, magari, si è preso il sedile che vi spettava accanto al finestrino. Tensione alle stelle, malcontento da stress post-vacanza e qualche parola di troppo all’indirizzo della compagnia aerea e degli altri passeggeri. Manca solo Pupo sull’aereo che cerca di stemperare la tensione cantando il suo successo «Su di noi».

Pupo sull’aereo canta Su di noi, il video

È più o meno quello che è successo sul volo Alitalia Lamezia Terme-Roma, pieno di turisti francesi che erano stati in vacanza a Pizzo Calabro e che erano a dir poco furiosi per vari motivi contro la compagnia aerea. Pupo ha cercato di prestare il suo aiuto facendo ciò che gli riesce meglio, cantare e intrattenere il pubblico.

Dopo qualche parola in francese, si è lanciato nell’esibizione della sua hit – conosciuta in tutto il mondo (e non stiamo esagerando) – «Su di noi», che ha immediatamente stemperato gli animi e coinvolto i presenti (anche se qualcuno di loro sembrava ancora non capire esattamente cosa stesse succedendo).

Pupo sull’aereo per stemperare la tensione tra i passeggeri

Pupo si è avvicinato all’interfono utilizzato dal personale di bordo per comunicare con i passeggeri, ha fatto un piccolo spot per la compagni (ha affermato che in 45 anni di Alitalia non gli era mai capitata una cosa del genere) e ha poi intonato a cappella la sua canzone più famosa. Il video è stato pubblicato su Instagram da Domenico Zoccali, che si trovava – nella giornata di ieri 2 settembre – proprio su quel volo. Pupo stava rientrando a casa dopo un concerto a Vibo Valentia la sera precedente. Il suo intervento provvidenziale ha contribuito a spazzar via «la nuvola» dell’incertezza che stava avvolgendo quel volo. Missione ad alta quota. Vette altissime.

[VIDEO e screenshot dall’account Instagram @domy_zoccali]