Donald Trump rifiuta di definire Â«eroeÂ» il senatore John McCain

La nota era già pronta sulla scrivania dello Studio Ovale alla Casa Bianca. Ma Donald Trump ha evidenziato il suo rifiuto nel firmarla e nell’inviarla. Non ci sta il presidente a condividere un comunicato che definisce eroe John McCain, il senatore repubblicano che – dopo una lotta dura contro la malattia – è scomparso nella giornata di ieri. La notizia è stata battuta dal Washington Post, che ha citato alcune fonti accreditate alla Casa Bianca.

Eroe John McCain, Donald Trump rifiuta la dicitura

Ma cosa è successo e perché Trump si è rifiutato di definire eroe John McCain. Secondo quanto riportato dalla testata statunitense, la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders e il capo dello staff John Kelly avevano battuto un comunicato di condoglianze della Casa Bianca in seguito alla morte dell’81enne senatore repubblicano, che aveva difeso il suo partito nella prima corsa allo Studio Ovale contro Barack Obama.

Nella nota si definiva il senatore ‘eroe’. Definizione e comunicato sono stati immediatamente bocciati da Donald Trump, i cui rapporti con il collega di partito non erano affatto buoni. Lo stesso McCain avrebbe affermato, in punto di morte, di non volere l’attuale presidente degli Stati Uniti al suo funerale. Una vicenda fatta di scontri e di duri litigi, con McCain che non ha mai condiviso la linea populista di Trump e che si è opposto, da senatore, a diversi suoi atti, facendo saltare dall’interno del partito repubblicano alcuni punti chiave della politica del presidente Usa.

Trump scriverà un tweet di cordoglio per John McCain

Trump preferirà riferire il proprio cordoglio alla famiglia del senatore con un tweet all’interno del quale racconterà dei loro rapporti tormentati e turbolenti. Ma la parola eroe proprio non ha voluto utilizzarla. Un gesto in linea con lo stile discutibile della sua presidenza. Il senatore McCain, repubblicano di ferro, sarà omaggiato molto di più dai suoi avversari politici che dal presidente del suo stesso partito.

