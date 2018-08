Laura Chiatti litiga sui social per i figli: «Non datemi consigli, dementi!»

L’attrice Laura Chiatti ha pubblicato su Instagram le foto dei suoi due figli Enea e Pablo avuti con Marco Bocci. Le foto ritraggono i due bimbi con i capelli lunghi, visibilmente sorridenti e due descrizioni che fanno capire tutto il sincero amore di una mamma. La prima recita “La perfezione ha un nome“, la seconda “La meraviglia pure ha un nome”.

Laura Chiatti, litigio sui social

Nonostante l’alto numero di condivisioni, non tutto il popolo di Instagram ha condiviso le parole di Laura Chiatti. Qualcuno ha avuto da ridire sull’acconciatura dei bambini, qualcun altro si è domandato come potessero ancora avere il ciucio e dormire con la mamma, altri hanno giudicato eccessiva la descrizione su Instagram.

La perfezione ha un nome ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 25, 2018 at 1:45 PDT

Indispettita per i commenti rivecuti, Laura Chiatti ha dato della demente a un’utente che subito ha risposto contrattacando: “Complimenti per la tua educazione, ma non è la prima volta che lo fai. Ho sempre seguito te come mamma, moglie e attrice, trovo solo che a volte scrivi dei complimenti che dovrebbero farti gli altri. Un po’ di modestia, tutto qui. ‘Demente’ usalo con altri, non con me”.

La meraviglia pure ha un nome❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 25, 2018 at 1:53 PDT

C’è chi, però, ha preso le difese dell’attrice: “Ma come state messi? Quale genitore non fa complimenti del genere ai propri figli”.

Caso chiuso? Non proprio, almeno per ora.

(Foto credits: Ansa)