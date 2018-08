Una telefonata è stata intercettata casualmente e postata sui social. Riguarda il presidente della Lazio Claudio Lotito al telefono con Simone Inzaghi. L’audio è diventato virale nel giro di poche ore e ora è sui siti sportivi di tutta Italia.

Sembra si tratti del momento pre-partita di sabato. Lotito urla al telefono: «Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse: voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre».

La reazione della Lazio non si è fatta attendere. Con un comunicato sul sito il club ha fatto sapere che quella fornita è una interpretazione errata dei fatti . «In riferimento alla telefonata diffusa via Internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione».

(Video da Twitter/Alex by One)