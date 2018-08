Genova: il 18 i funerali delle vittime. Rai trasmette la cerimonia (senza spot per 24 ore)

In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi la Rai, per l’intera giornata di sabato 18 agosto, non trasmetterà le inserzioni pubblicitarie su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Lo annuncia una nota di Viale Mazzini. I funerali di Stato celebrati dall’arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco, che si svolgeranno alle 11.30 alla Fiera di Genova, nel padiglione Blu, saranno trasmessi in diretta su Rai1, a cura del Tg1, a partire dalle 11.25.

Intanto la prima giornata del campionato di calcio di Serie A non sarà completa. La Lega A, presieduta da Gaetano Micchiché, dopo le richieste di alcuni presidenti – guidati dal sampdoriano Massimo Ferrero – in segno di rispetto e vicinanza per la tragedia che ha colpito Genova martedì, ha deciso di rinviare a data da destinarsi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genova.

(Credits foto account twitter @PaoloFusco2)