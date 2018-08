Barbara D’urso su Instagram mostra come (non) usa Photoshop

Barbara d’Urso risponde agli haters che la accusano di usare Photoshop nelle sue foto. «Guardate come agisce Photoshop sulle mie gambe allungandole, guardate» dice la conduttrice in un video condiviso su Instagram Stories.

Barbara D’urso, la foto che scatena le invidie dei followers

La scelta di fare un video in cui si mostra senza filtri, arriva in seguito ad una tipica polemica da social. Barbara D’Urso aveva condiviso una sua foto appoggiata alla ringhiera di un balcone, per augurare una buona serata ai suoi followers. Nella foto, presa dal basso, la conduttrice sfoggia due gambe perfettamente in forma. Tra i vari commenti di saluto e entusiasmo, è apparso anche il classico commento “da hater”. Alcuni tra i suoi 1,5 milioni di follower hanno infatti messo in dubbio la veridicità della foto.

Barbara D’Urso, «Guardate Photoshop come agisce»

“Carmelita“, come è conosciuta su Instagram, non se l’è certo presa, anzi. Con un video pubblicato su Instagram stories ironizza, mostrandosi divertita e in perfetta forma «Guardate Photoshop sta agendo, vai allunga la gamba!!». E torna a postare selfie di buongiorno e video in cui si gusta quella che sembra un’ottima pasta al sugo. Sicuramente, quella è senza filtri.

