«Zingari, dovete scendere, avete rotto i c***». Non è la reazione di un passeggero maleducato, rozzo, volgare. Ma un annuncio choc che le persone a bordo di un treno hanno ascoltato dall’altoparlante durante il viaggio. Il singolare messaggio discriminatorio, diffuso da una voce femminile, è stato lanciato ieri su un convoglio regionale della Trenord lungo la tratta Milano-Cremona-Mantova.

Secondo l’azienda, che ha avviato e concluso un’indagine interna, sarebbe stata proprio una dipendente Trenord a diffondere il messaggio dall’altoparlante. Ora, sono al vaglio i provvedimenti: la sanzione prevista per un episodio del genere potrebbe arrivare persino al licenziamento della dipendente.

A raccontarlo è oggi il Corriere della Sera nella sua edizione milanese. I passeggeri del treno 2653, in partenza dal capoluogo di regione alle 12.20, sono rimasti di stucco dall’invito a rivolgersi in malo modo verso gli altri, e hanno subito dopo cominciato a raccontare l’episodio sui social network e anche ad avvertire l’azienda ferroviaria via mail. «I passeggeri – era l’annuncio – sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c***».

L’annuncio choc sul treno regionale, inchiesta interna della Trenord

L’azienda Trenord ha avviato un’inchiesta interna per far luce sull’accaduto e in una nota ha spiegato che «il dispositivo da cui si lanciano quel tipo di avvisi non è in cabina e, attraverso una manomissione, può essere accessibile anche ai passeggeri». Ma al Corriere della Sera Raffaele Ariano, passeggero che dalla sua bacheca Facebook ha denunciato quanto ascoltato, ha detto: «Escludo che si possa essere trattato di un sabotatore. Non era una voce registrata, ma di una persona abituata a fare annunci. Una voce femminile che stava parlando proprio in quel momento e si capiva che era un messaggio improvvisato. La mia impressione è che non fosse un sabotaggio, anche perché sono rimasto allo stesso convoglio per altri trenta minuti e non c’è stata alcuna smentita o scuse per quello che era stato detto».

Il post su Facebook

Sul social network Ariano in un post ieri ha raccontato: «Milano-Mantova delle 12.20, martedì 7 agosto, ore 12.50 circa. Dagli altoparlanti, un’operatrice Trenord (il capotreno? il controllore? non posso dirlo con certezza) proclama: ‘I passeggeri sono pregati di non dare monete ai MOLESTATORI (sic). […] E agli ZINGARI (sic): scendete alla prossima fermata, perché AVETE ROTTO I C… [sic]’». Poi le domande del passeggero: «A parte lo stupore per la solerzia con cui la gente si sta accodando a questa nuova Italia gialloverde, vi chiedo: secondo voi si può fare qualcosa? C’è qualche ente/associazione a cui abbia senso denunciare la cosa? Sono abbastanza convinto che questo comportamento sia sanzionabile. Il controllore di un treno, ad esempio, è un pubblico ufficiale».

(Foto di copertina da archivio Ansa: un treno Trenord. Credit immagine: ANSA / MATTEO BAZZI)