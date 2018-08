Il gelataio di Chiavari che ha fatto inc***** i no vax

Lui si chiama Matteo Spinola e ha appeso sul vetro della sua Cremeria Spinola, nella cittadina di Chiavari, una lettera dedicata ai no-vax. Facendoli alterare non poco. La pagina Facebook del locale è stata riempita di insulti.

«Free vax-no vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete», spiega nella sua lettera manifesta, rivolta a chi non fa vaccinare i propri figli. Dopo che è slittato, grazie a un emendamento nel Milleproroghe, il termine ultimo per presentare l’autocertificazione sull’obbligo vaccinale Spinola spiega nero su bianco che i bimbi non vaccinati «non sono i benvenuti nella sua gelateria». «I vostri incolpevoli figli – aggiunge – dovrebbero essere tenuti fuori dalle scuole dove, oltre alla propria, metteranno a rischio la vita di quasi 10.000 bambini immunodepressi che per questo non hanno potuto vaccinarsi».

Apriti cielo. Sulle pagine no-vax è partito il clima da deportazione. Così, sotto al post diventato virale, tra i complimenti fioccano anche gli insulti.