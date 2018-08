Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso sarà il nuovo scontro della domenica pomeriggio?

Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma la domenica pomeriggio della televisione italiana potrebbe essere teatro di scontri memorabili. Selvaggia Lucarelli, secondo un’indiscrezione riportata dall’informatissimo portale sul mondo della televisione TvBlog, potrebbe far parte della squadra di Mara Venier per la nuova Domenica In. Tutto ciò sulla Rai, mentre in contemporanea – sulle reti Mediaset – andrà in scena il solito show pomeridiano di Barbara D’Urso, Domenica Live.

Selvaggia contro D’Urso, ecco perché: possibile partecipazione a Domenica In?

Insomma, un vero e proprio colpo grosso, vista la storia della giornalista del Fatto Quotidiano (e giudice a Ballando con le stelle) e il volto noto di Canale 5, che recentemente si è cimentata anche nella conduzione del Grande Fratello.

Tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso non c’è una particolare simpatia. Nel corso dell’ultima stagione televisiva, infatti, si sono registrati diversi momenti di tensione tra le due. In modo particolare, la Lucarelli non ha apprezzato la difesa di Barbara D’Urso fatta da Giovanni Ciacci, uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, che l’editorialista del Fatto Quotidiano aveva invitato a «non frequentare i salotti Mediaset». Ciacci, in quella circostanza, aveva declinato l’invito proprio di Domenica In, preferendo l’ospitata a Domenica Live. Una sorta di affronto, visto che la sua rinnovata popolarità era dovuta alla partecipazione a un programma della Rai.

Selvaggia contro D’Urso, i precedenti tra i due volti tv

Ma la vicenda tra i due volti noti della televisione è andata avanti anche nel corso del Grande Fratello, quando uno dei concorrenti – Luigi Favoloso – aveva mostrato in diretta una maglietta offensiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli. In quella circostanza, il concorrente fu sì squalificato, ma non arrivarono parole di solidarietà nei confronti della giornalista da parte di Barbara D’Urso. Inoltre, tra le due ci sono state, in passato, diverse cause legali.

Le premesse per uno scontro a colpi di audience e di punti di share ci sono tutte. Resta da vedere se Viale Mazzini cofermerà questa indiscrezione che, tuttavia, sembra piuttosto verosimile. La stagione autunnale non è ancora iniziata, ma le aspettative sono già altissime.