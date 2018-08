Strage di braccianti extracomunitari nel foggiano: 12 morti in un incidente stradale. È il secondo episodio in pochi giorni

È di 12 morti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Foggia. Le vittime sarebbero tutte braccianti agricoli extracomunitari che rientravano a casa dopo il loro turno di lavoro a raccogliere pomodori nei campi. Il furgone su cui viaggiavano – ancora non è ufficiale il numero di persone presenti a bordo al momento dell’incidente – si è scontrato contro un Tir che trasportava prodotti farinacei, in uno impatto frontale devastante.

Il bilancio è ancora provvisorio, ma i numeri emersi dal primo rapporto dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia fanno parlare di una vera e propria strage. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto sulla SS16 nei pressi dello svincolo per Apricena, a pochi chilometri da Foggia. Nel violento scontro che ha visto coinvolti il furgone che trasportava di braccianti agricoli di etnia africana e un tir carico di prodotti farinacei, cinque persone sono morte sul colpo, mentre le altre sono decedute poco dopo i soccorsi.

Foggia strage braccianti, le vittime tornavano a casa dopo il loro turno sui campi

I Vigili del fuoco ed i soccorritori hanno estratto vittime e feriti dal groviglio di lamiere e i feriti sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Foggia e San Severo. Al momento i feriti sono tre: il conducente del Tir e altri due migranti a bordo del furgone.

Foggia strage braccianti, è il secondo incidente mortale in pochi giorni in Puglia

Una tragica circostanza che ricorda molto da vicino quanto accaduto sabato sera sempre in provincia di Foggia, quando sulla Strada Provinciale 105, nei pressi di Ascoli Satriano, un altro furgone che trasportava otto braccianti extracomunitari si è scontrato con un altro camion che trasportava cassette di pomodoro. In quel caso il bilancio è stato «più lieve», fermandosi a 4 morti.

