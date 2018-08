Esplosione a Bologna, l’attimo esatto in cui il fuoco avvolge l’autostrada | VIDEO

Ecco il momento esatto dell’esplosione a Bologna Borgo Panigale. Il punto di vista è quello di un automobilista all’interno della propria vettura, che si è fermato dopo aver visto in lontananza una densa colonna di fumo nero. Proprio mentre sta puntando il suo telefono cellulare in direzione dell’alta macchia nera, ecco arrivare la potenza del fuoco, con un boato terribile.

Ovviamente, l’automobilista – il video è stato pubblicato da Gianmarco G., che su Twitter ha come nickname @g_grifa e che ha condiviso le immagini che gli sono arrivate via WhatsApp – si è decisamente spaventato per quanto accaduto a poca distanza dalla sua automobile. Secondo le prime informazioni, l’espolosione sarebbe avvenuta nei pressi di una concessionaria di automobili, interessando tutta la zona circostante e costringendo alla chiusura dell’autostrada – in entrambe le direzioni – all’altezza del raccordo autostradale di Casalecchio.

Momento esatto esplosione Bologna, il tweet

Momento esatto esplosione Bologna, almeno venti feriti

Secono le prime indiscrezioni, ci sarebbero almeno una ventina di feriti, mentre sono ancora ignote le cause scatenanti dell’esplosione stessa. Lo spegnimento delle fiamme e l’intervento dei vigili del fuoco è stato reso difficile dall’elevatissimo calore che rende difficile avvicinarsi. Sarebbero alcune decine anche le auto esplose. Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Sono scoppiati i vetri anche di alcune case vicine, che hanno visto anche le loro tende e i loro utensili presenti sui rispettivi balconi andare completamente in cenere.