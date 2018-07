Matteo Salvini replica a Fiorella Mannoia: «Canta che ti passa»

Altro scontro sui social network tra un personaggio del mondo dello spettacolo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Immediatamente dopo l’aggressione all’atleta 22enne italiana Daisy Osakue, infatti, Fiorella Mannoia – nota cantante e interprete – ha attaccato il leader della Lega complice, a suo dire, di aver instaurato un clima di odio che ha portato a gesti estremi come quello verificatosi a Moncalieri.

Salvini contro Mannoia, il tweet della cantante su Daisy Osakue

«Ma che “razza” di gente siete? – ha scritto la Mannoia retwittando la notizia dell’aggressione di Daisy Osakue battuta dal Quotidiano Piemontese – Il lavoro del “ministro della paura”sta dando i suoi frutti, ci si è messo d’impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto».

Ma che “razza” di gente siete? Il lavoro del “ministro della paura”sta dando i suoi frutti, ci si è messo d’impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto. https://t.co/bIXes9WyDS — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 30 luglio 2018

Fiorella Mannoia non è nuova a commenti di carattere politico su vicende di attualità. In passato, aveva anche dichiarato le sue simpatie per il Movimento 5 Stelle, salvo poi prenderne le distanze già da circa un anno. Le sue parole non hanno fatto piacere a Matteo Salvini, che ha pensato bene di utilizzare il suo consueto stile per rispondere via Twitter.

Salvini contro Mannoia: «Canta che ti passa»

«Dai Fiorella, non esagerare – ha scritto Salvini -, pensa al cielo d’Irlanda e canta che ti passa». Con tanto di emoticons del bacio, il nuovo marchio di fabbrica del ministro dell’Interno sui social network (nelle varianti, anche un «bacione» e un «abbraccio»).

Dai Fiorella, non esagerare, pensa al cielo d’Irlanda e canta che ti passa😘 https://t.co/3DypryeWTJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 luglio 2018

Il riferimento al Cielo d’Irlanda è relativo a una celebre canzone del repertorio di Fiorella Mannoia, mentre quel «canta che ti passa» sembra proprio un invito a chiederle di farsi gli affari propri.

FOTO: ANSA/CESARE ABBATE