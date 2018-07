Heidi Klum e la foto con Flavio Briatore e la figlia Leni

Heidi Klum si trova in vacanza in Sardegna (probabilmente con il nuovo amore Tom Kaulitz). L’ex top model, oggi conduttrice, ha fatto visita all’ex fidanzato Flavio Briatore, che si trova in Costa Smeralda per il suo Billionaire.

Heidi ha postato una foto sul suo profilo Instagram insieme a Flavio. E in foto si intravede il viso di un’adolescente che potrebbe essere la primogenita Helena detta Leni, concepita nel 2004 proprio con Briatore. Briatore non l’ha mai riconosciuta, pur non rinnegandone la paternità, tanto che la bambina è stata adottata nel 2009 dal secondo marito di Heidi, il cantante Seal, che iniziò la relazione con la modella quando era incinta. Con Seal Heidi ha avuto altri tre figli: Henry, nato nel 2005, Riley, nel 2006 e l’ultimogenita Lou, nel 2009.

Questo scatto sembra decisamente importante perché è il primo di Briatore con la figlia, con cui non ha mai avuto rapporti. Anche nelle interviste il manager ha sempre parlato solo di Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci da cui ora è separato.