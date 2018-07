La risposta di Famiglia Cristiana ai fan della Lega che attaccano sull’omertà nei casi di pedofilia

«Una copertina di Famiglia cristiana del 1997 contro i pedofili. Nessuno può accusarci di aver nascosto il problema». Così il giornale che ha attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica a tutto il popolo della Lega Nord che chiedeva una posizione in merito al prete colto mentre molestava una bambina di 10 anni nel fiorentino.

La risposta è diventata virale. Non senza critiche

In effetti la copertina è perlomeno datata. Per rispondere sulla pedofilia basta citare le tantissime battaglie di Papa Ratzinger contro preti e persino vescovi colpevoli. Ratzinger è orgoglio della chiesa, citatelo più spesso di Bergoglio

Già i pedofili in generale….comunque ne accadono talmente tanti di questi episodi che invece di fare articoli e addirittura copertine demonizzando chi cerca di proteggere il proprio popolo, hai voglia a scrivere e denunciare cose vere.

Con una copertina di 21 anni fa pensate di aver esaurito il problema e lavarvi la coscienza? Ma vi rendete conto della entità del fenomeno pedofilia da parte dei preti? E comunque il direttore all' epoca era un altro, quindi il nuovo direttore non si prenda meriti non suoi.

— Giorgio (@Giorgio53366336) 26 luglio 2018